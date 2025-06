Contributi per le famiglie colpite dall’alluvione dell’ottobre 2024 | domande fino al 30 giugno

In risposta alla drammatica alluvione dell’ottobre 2024, il governo ha attivato contributi economici per le famiglie colpite, con domande aperte fino al 30 giugno. Queste misure di immediato sostegno mirano ad alleviare le difficoltà di chi ha subito danni alle proprie abitazioni a causa degli eventi meteorologici eccezionali. Se la vostra famiglia è stata coinvolta, non perdete l’opportunità di richiedere gli aiuti disponibili e ricostruire un futuro più sicuro.

Sono state attivate le prime misure economiche di immediato sostegno a favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti, in seguito agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Contributi per le famiglie colpite dall’alluvione dell’ottobre 2024: domande fino al 30 giugno

In questa notizia si parla di: contributi - famiglie - colpite - alluvione

Centri estivi a Treviso, tornano i contributi del Comune per aiutare le famiglie - Per l’estate 2025, il Comune di Treviso rinnova il sostegno alle famiglie con figli minori, confermando i contributi per la frequenza di centri estivi e camp sportivi.

In ricordo dell'alluvione di maggio 2023, il Comune di Cesena ha realizzato insieme all'Ass. Barbablù il volume "Un fiume di persone: Dizionario di un alluvione", raccogliendo le voci e le storie di persone colpite, volontari e volontarie, Istituzioni, esperti e sci Vai su Facebook

Alluvione ottobre 2024: disponibili i Contributi di Immediato Sostegno (CIS) per le famiglie colpite; Alluvioni, via ai contributi: fino a 10mila euro per le famiglie colpite; Alluvioni, nuove risorse dalla Regione per sostenere imprese e famiglie colpite.

Alluvione in Toscana, Giani: “15 milioni di euro alle famiglie colpite” - Firenze, 27 novembre 2023 – Quindici milioni di euro destinati a contributi per dare ristoro e sollievo alle famiglie colpite dalla rovinosa alluvione delle settimane scorse. lanazione.it scrive

Alluvioni, oltre 8mila richieste di contributi - Dopo le alluvioni del 2023 e 2024, sono state attivate le procedure per i contributi a sostegno di famiglie e imprese colpite. Da msn.com