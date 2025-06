Contradaioli condannati il rettore del Magistrato | Le autorità ripensino l’approccio al Palio

In un momento di grande fermento per Siena, il Magistrato delle Contrade, guidato dal rettore Benedetta Mocenni, si trova al centro di una delicata vicenda. Le recenti condanne dei contradaioli e le decisioni giudiziarie sul fronteggiamento sul Campo scuotono la comunità . È fondamentale riflettere sull’approccio adottato finora: è il momento di ripensare insieme il modo di preservare tradizione e spirito sportivo. La nostra storia merita rinnovarsi e affrontare con saggezza le sfide future.

Siena, 18 giugno 2025 – Ecco il comunicato stampa del rettore del Magistrato delle Contrade Benedetta Mocenni  riguardante «le sentenze sui fronteggiamenti sul Campo che hanno visto coinvolti alcuni contradaioli». «Carissimi senesi e contradaioli, alla vigilia della nostra Festa, che vedrà di nuovo protagonisti i popoli delle diciassette Contrade della città , il Magistrato delle Contrade intende rivolgersi a tutti Voi per esprimere e condividere un fermo dissenso ed un profondo rammarico rispetto agli esiti del procedimento giudiziario che, dopo otto estenuanti anni, pur conducendo all’assoluzione di alcuni contradaioli, ne ha visti condannare ben 8 per il reato di rissa e, in alcuni casi, addirittura per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it