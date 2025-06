Conte pensa ad Hudson Odoi se salta Sancho

Se la strada verso Jadon Sancho dovesse sfumare, Antonio Conte potrebbe puntare su Callum Hudson-Odoi come valida alternativa. Il tecnico salentino, già alle prese con le strategie di mercato, valuta diverse opzioni per rafforzare la sua rosa e garantire qualità e imprevedibilità in attacco. La situazione è in continuo divenire, ma una cosa è certa: il mercato non dorme mai e le scelte di Conte potrebbero sorprenderti.

Antonio Conte sarebbe tentato dal provare a prendere Callum Hudson Hodoi nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare a Jadon Sancho. Il calciatore inglese, di propriet√† del Nottingham Forrest, √® stato gi√† allenato dal tecnico salentino Il punto sulla situazione Sancho Allo stato attuale delle cose, la trattativa che porterebbe Jadon Sancho al . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

