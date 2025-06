Consiglio comunale Martina Caputo nuova capogruppo del Partito Democratico

Il Partito Democratico di Genova ha scelto Martina Caputo come nuova capogruppo al Consiglio Comunale, un passo importante che sottolinea l'impegno del partito verso una leadership giovane e competente. Avvocata di 33 anni, già assessora nel Municipio V Valpolcevera, Caputo porta con sé entusiasmo e nuove idee. Il segretario D'Angelo sottolinea: "Una donna, non è questione di quote, ma di capacità e visione strategica per il futuro della città."

Le consigliere e consiglieri comunali del Partito Democratico hanno individuato la nuova capogruppo del Pd al Consiglio Comunale di Genova: è Martina Caputo, avvocata di 33 anni, già assessora del Municipio V Valpolcevera. Il segretario D'Angelo: "Una donna, non è questione di quote, ma di.

