Consiglio Comunale di Avellino Scaletti | Saldo positivo da 51 milioni ma le obbligazioni pregresse assorbono tutto

Il Consiglio Comunale di Avellino si è aperto con un’aria di attesa, tra presenti e assenti di rilievo. Nonostante un saldo positivo di 51 milioni, le obbligazioni pregresse continuano a pesare, assorbendo risorse preziose e complicando le prospettive future. La sfida ora è trovare strategije efficaci per riequilibrare il bilancio e garantire uno sviluppo sostenibile. La parola d’ordine resta: equilibrio, trasparenza e visione a lungo termine.

Avellino – Si è aperta puntualmente la seduta del Consiglio comunale con l'appello della segretaria, che ha registrato la presenza di 31 consiglieri su 33. Assente soltanto Elia De Simone, del gruppo "Davvero", e Gerardo Rocchetta, esponente di "Viva la Libertà". Maggioranza e opposizione.

