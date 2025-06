CONSIGLIO C’è il numero legale Scaletti chiede il sì al bilancio

Alle 15:30, in una sala gremita con 30 consiglieri presenti su 32, il Consiglio comunale si appresta a decidere il destino di Laura Nargi. Manca solo il voto dei rappresentanti di "Davvero" e dell’ex sindaco Festa, ma ciò non ferma l’assessore Scaletti, pronto a svelare i dettagli del bilancio e a guidarci verso una decisione cruciale per il futuro della città . La sfida è appena cominciata.

Tempo di lettura: 2 minuti Alle 15:30 in punto presenti 30 consiglieri su 32 e il Consiglio comunale che deciderĂ il futuro del sindaco Laura Nargi può cominicare. In Aula assenti solo il capogruppo di "Davvero", Elia De Simone e il collega Gerardo Rocchetta entrambi dei gruppi dell'ex sindaco Gianluca Festa, ma tanto basta per permettere all'assessore tecnico al ramo, il professor Alessandro Scaletti, di illustrare i numeri del consuntivo e chiedere il voto del Consiglio. " E' noto a tutti che in passato il Comune di Avellino ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario per la condizione di pre-dissesto.

