CONSIGLIO- Bocciato il bilancio ‘sfiduciato‘ il sindaco Nargi

Nel cuore della città, il bilancio 2024 viene bocciato, segnando un importante punto di svolta per l’amministrazione Nargi. La sfiducia si fa sentire forte al Consiglio comunale, dove la maggioranza si sgretola sotto i voti contrari di gruppi legali all’ex sindaco Festa e del campo largo, including il PD. Una decisione che potrebbe cambiare radicalmente il futuro politico locale: scopriamo insieme cosa succederà ora.

Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco Laura Nargi non passa la prova eli fuoco in Consiglio comunale e va sotto sull’approvazione del bilancio consuntivo 2024 ( CLICCA E LEGGI QUI). Determinanti i voti contrari d ei due gruppi legali all’ex sindaco Gianluca Festa, nove in tutto ( assente De Simone giustificato, e anche l’ultimo acquisto Rocchetta) e di tutta la pattuglia del campo largo, Pd compreso. Nove più otto fa 17 più il voto contrario di Rino Genovese fa 18, non bastano i voti favorevoli al bilancio del gruppo nargiano “Siamo Avellino”, dei neofiti “Coraggio per Avellino” e degli altri tre consiglieri del Patto Civico, in tutto 13. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - CONSIGLIO- Bocciato il bilancio, ‘sfiduciato‘ il sindaco Nargi

In questa notizia si parla di: sindaco - consiglio - bilancio - nargi

