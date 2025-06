Conservatorio Mascagni sabato 21 giugno concerto in ricordo di Maria Torrigiani

Solo un anno fa ci lasciava Maria Torrigiani, una figura centrale per il Conservatorio Mascagni. Per celebrarla, sabato 21 giugno alle 16.30 nell’auditorium "C. Chiti" si terrà il concerto "Omaggio a Maria Torrigiani", un evento speciale che unisce musica e memoria nel giorno della Festa della Musica, rendendo omaggio al suo prezioso contributo e alla sua passione per l’arte. Un’occasione imperdibile per condividere emozioni e ricordi indimenticabili.

