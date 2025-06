Conor McGregor perde nuovamente la testa | il video del terrificante pugno a tradimento in discoteca

Conor McGregor torna protagonista di un episodio di violenza che scuote il mondo dello spettacolo e dello sport. L'ormai celebre pugno a tradimento in discoteca ad Ibiza solleva nuovamente dubbi sulla sua stabilitĂ emotiva, ricordando l'episodio con Francesco Facchinetti. Un gesto che lascia senza parole e che apre interrogativi sulla sua condotta fuori dal ring. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda sconvolgente.

Ancora un gesto di efferata violenza di Conor McGregor in una discoteca di Ibiza: il lottatore di MMA colpisce all'improvviso una persona vicina a lui che non se l'aspettava affatto, esattamente come avvenne con Francesco Facchinetti a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: conor - mcgregor - discoteca - perde

McGregor in picchiata: dopo la condanna per stupro, anche il suo brand di whisky lo scarica; I tifosi del Manchester United dopo la Superlega: “Vogliamo l’azionariato popolare”; Ufc, McGregor incorreggibile. Si spezza la gamba da solo, perde ancora, ma mentre è a terra non rinuncia a parlare della moglie di Poirier: “Mi ha scritto in privato” [VIDEO SHOCK].

Conor McGregor perde nuovamente la testa: il video del terrificante pugno a tradimento in discoteca - Ancora un gesto di efferata violenza di Conor McGregor in una discoteca di Ibiza: il lottatore di MMA colpisce all'improvviso una persona vicina a lui ... Secondo fanpage.it

Conor McGregor perde di nuovo la testa: “Ammazzati e muori di fame, fottuto cogl***e” - Chi pensava che l'annunciato rientro di Conor McGregor sull'ottagono, dopo due anni di inattività seguiti al brutto infortunio nel terzo incontro con Poirier, inducesse il 34enne lottatore ... Da fanpage.it