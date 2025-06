Confronto sulla via del Mare Giani | Servono tutti i permessi Il sindaco | Si dilatano i tempi

Il braccio di ferro tra il sindaco Del Ghingaro e il governatore Giani sulla Via del Mare si infittisce, rivelando tensioni tra esigenze di sviluppo e procedure burocratiche. La richiesta di permessi si scontra con i tempi dilatati, mentre Giani sottolinea la necessità di rispettare le regole senza rischiare conseguenze legali. In un quadro complesso, emerge l’incertezza sulla futura viabilità e sull’effettivo progresso dell’opera, lasciando aperti interrogativi sul suo sviluppo.

Braccio di ferro tra il sindaco Del Ghingaro e il governatore Giani sulla via del Mare. Col primo che sollecita i necessari placet al completamento della strada per far passare i maxi yacht a sud dello Stadio, e il secondo che alza le braccia e insiste sulla necessità che gli enti preposti (cioè il Parco, che è regionale) si esprimano. "Mica posso forzare niente o mi arriva un avviso di garanzia" chiude tagliente Eugenio Giani, sdoganando anche ogni competenza sul Triangolino. E' stato il tema della via del Mare l'ingrediente più vivace della tavola rotonda su "Sviluppo del porto di Viareggio in materia di infrastrutture e di sostenibilità ambientale", che si è tenuto ieri alla banchina davanti al Club Nautico Versilia nell'ambito del programma "Yachting Destination Events".