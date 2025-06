Conferenza stampa Tudor pre Al Ain Juve | Non è un nuovo inizio ma una prosecuzione I giocatori volevano che rimanessi? Io resto me stesso non metto la polvere sotto il tappeto Basteranno 3 acquisti l’obiettivo al Mondiale per Club…

Nella vigilia del primo impegno della Juventus al Mondiale per Club, Igor Tudor affronta i microfoni con determinazione e chiarezza. Per il tecnico croato, questa non è un’epoca di rinascita, ma di continuità , sottolineando come i giocatori desiderassero il suo ritorno e che lui rimarrà fedele a sé stesso. Con pochi acquisti e un obiettivo chiaro – raggiungere il mondiale per club – Tudor si prepara ad affrontare la partita contro l’Al-Ain, dimostrando che ogni sfida è un passo avanti nella sua visione.

di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor pre Al Ain Juve: le sue dichiarazioni alla viglia dell’esordio del Mondiale per Club dei bianconeri. La Juve si appresta a giocare il primo match del Mondiale per Club contro l’ Al-Ain. Nella giornata di oggi, mercoledì 18 giugno, Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Le parole riportate da Gazzetta.it. MONDIALE PER CLUB E’ UN NUOVO INIZIO – «Io non lo definirei così, è piuttosto una prosecuzione. La squadra è la stessa, a parte Rugani e Kostic che sono rientrati dai prestiti ed è un vantaggio poter continuare e lavorare su ciò i giocatori che hanno assimilato nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor pre Al Ain Juve: «Non è un nuovo inizio ma una prosecuzione. I giocatori volevano che rimanessi? Io resto me stesso, non metto la polvere sotto il tappeto. Basteranno 3 acquisti, l’obiettivo al Mondiale per Club…»

