Confartigianato Cesena | Nasce un progetto per la formazione e il lavoro in carcere e all' esterno

Confartigianato Cesena si distingue ancora una volta investendo nel futuro delle persone, con un progetto innovativo dedicato alla formazione e all'inserimento lavorativo sia in carcere che all’esterno. In occasione della seconda edizione di “Recidiva Zero”, il CNEL ha firmato un protocollo con 16 organizzazioni, tra cui la nostra associazione, per promuovere opportunità concrete di reinserimento. Un passo importante per creare un tessuto sociale più inclusivo e resilientemente solidale.

In occasione della seconda edizione di “Recidiva Zero. Studio, formazione e lavoro in carcere e fuori dal carcere”, il Cnel ha siglato un protocollo d’intesa con 16 organizzazioni rappresentanti delle categorie produttive, tra le quali Confartigianato, per l’adesione al Segretariato permanente. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Confartigianato Cesena: "Nasce un progetto per la formazione e il lavoro in carcere e all'esterno"

In questa notizia si parla di: carcere - confartigianato - formazione - lavoro

