Oggi innovare significa dare risposte concrete a sfide quali la sostenibilità, la tutela ambientale e la competitività. La transizione green di Confagricoltura Bologna sottolinea l’importanza di mezzi adeguati, formazione e un supporto strategico alle imprese agricole, affinché possano abbracciare con successo il cambiamento. Solo investendo in competenze e risorse, il settore può non solo sopravvivere, ma prosperare nel nuovo paradigma verde.

L’ innovazione in agricoltura è oggi più che mai un passaggio obbligato, ma per renderla concreta servono – oltre alle risorse adeguate – strumenti, formazione e accompagnamento strategico alle imprese agricole. È quanto emerso ieri mattina all’assemblea pubblica di Confagricoltura Bologna a Grand Tour Italia dal titolo "Innovare per crescere. Crescere per durare". "Oggi innovare significa dare risposte concrete a sfide quali la sostenibilità ambientale, la competitività economica, la gestione del rischio climatico e la pressione del mercato globale – ha detto Vittoria Maccolini, vicepresidente di Confagricoltura Bologna –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Confagricoltura e la transizione green. Venturi: "Servono mezzi e competenze"

