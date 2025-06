Conegliano già oltre mille firme per il ritorno dell’Agenzia delle Entrate in città

Con oltre mille firme in poche settimane, i cittadini di Conegliano si sono uniti per chiedere il ritorno dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate in città. Un risultato straordinario che testimonia l'importanza di una presenza più vicina alle esigenze dei residenti e delle imprese locali. Questa mobilitazione rappresenta un passo deciso verso una maggiore efficienza e attenzione alle comunità territoriali, dimostrando che insieme si può fare la differenza.

Oltre mille firme raccolte in poche settimane per chiedere il ritorno dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate a Conegliano. È questo il primo importante risultato della petizione promossa dal Circolo di Fratelli d'Italia Conegliano e rivolta al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

