Condò | Gattuso non è il meglio che c’era sulla piazza Gravina poteva bloccare…

Paolo Condò, rinomato giornalista del Corriere della Sera, ha dedicato il suo consueto editoriale a Gennaro Gattuso, ex Milan, sottolineando come Gravina avrebbe potuto bloccare il meglio che c’era in circolazione. Un’analisi brillante che invita a riflettere sul valore e le scelte nel mondo del calcio. Ma cosa ci rivela questa dedica sulla vera natura dei protagonisti di questo sport?

Condò scrive: "Gattuso non era il meglio sul mercato ma è più della retorica del ringhio e della maglia sudata"

