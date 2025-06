condannato per violenza sessuale evade dai domiciliari arrestato uomo di 49 anni residente a sezze

Un episodio di grande rilevanza scuote la comunità di Sezze: un uomo di 49 anni, condannato per violenza sessuale e già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato catturato dopo aver evaso le misure restrittive. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo nuovo arresto, evidenziando l’importanza del rispetto delle leggi e della sicurezza pubblica. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che ha scosso la nostra zona.

I Carabinieri della Stazione di Sezze hanno arrestato un uomo di 49 anni, già noto alle forze di polizia, a seguito di un'ordinanza emessa dal Tribunale di Latina. L'uomo, che si trovava agli arresti domiciliari da maggio, è stato incarcerato in seguito a un aggravamento della misura per non aver rispettato le prescrizioni imposte dalla legge. La Violenza Sessuale e l'Evasione. L'arrestato è accusato di violenza sessuale per un crimine avvenuto nel dicembre 2024 nella provincia di Latina. Nonostante fosse sotto arresti domiciliari, l'uomo ha continuato a violare le condizioni stabilite.