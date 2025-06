Condannato fugge all' estero per evitare il carcere | trovato a Valencia

L'impegno instancabile dei carabinieri di Verona nel contrasto alla criminalità internazionale si conferma ancora una volta vincente. Dopo mesi di indagini, hanno localizzato e catturato a Valencia un 31enne romeno, condannato con sentenza definitiva e fuggito all'estero per evitare il carcere. Un esempio lampante di come la collaborazione e la determinazione possano fare la differenza: la legalità vince sempre, ovunque essa si voglia nascondere.

È sempre intenso e proficuo l'impegno dei carabinieri di Verona nell'individuare e arrestare latitanti anche all'estero. Un impegno che ha portato all'arresto di un 31enne romeno, ricercato da ottobre e condannato con sentenza definitiva. L'uomo è stato catturato a Valencia, sul litorale.

