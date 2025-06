Condannato all’ergastolo per femminicidio il 55enne Vittorio Pescaglini

La tragica vicenda di Lucca scuote la comunità e riaccende il dibattito sulla violenza di genere. Vittorio Pescaglini, 55 anni, condannato all’ergastolo per aver brutalmente ucciso la moglie Maria Batista Ferreira, ha travolto con crudeltà la sua vita e quella dei suoi cari. Un delitto che ha scosso le coscienze e richiama l’attenzione sull’urgenza di prevenire e combattere ogni forma di femminicidio.

LUCCA – Vittorio Pescaglini, 55 anni, è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Lucca per l’omicidio della moglie Maria Batista Ferreira, 51 anni, di origini brasiliane. Il delitto è avvenuto il 26 febbraio 2024 all’esterno dell’Hotel Gorizia a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca. Quel pomeriggio, Pescaglini ha accoltellato la moglie con quattro fendenti, tre dei quali – al braccio, alla mano e alla coscia – sono stati identificati come ferite da difesa. Il quarto colpo, mortale, ha raggiunto organi vitali: il pugnale di 38 centimetri (con lama a doppio filo lunga oltre 25 centimetri) ha trafitto polmone, cuore e ancora polmone, provocando la morte della donna in pochi minuti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it