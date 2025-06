Condanna per Riccardo Bossi | un anno e quattro mesi al figlio del Sanatur per maltrattamenti alla madre

Una vicenda che scuote la famiglia Bossi e solleva interrogativi sulla gestione dei rapporti familiari. Riccardo Bossi, figlio di Umberto Bossi, è stato condannato a un anno e quattro mesi per maltrattamenti alla madre, con il processo che risale al 2016. L’avvocato difensore ha già annunciato ricorso in Appello. La storia continua a far parlare, lasciando aperto il dibattito sulla complessità delle dinamiche familiari e i risvolti di giustizia.

Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato condannato in primo grado dal tribunale di Varese a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. I fatti al centro del processo risalgono al 2016 e l’avvocato Federico Magnante, difensore di Bossi Jr (mai comparso in aula), ha giĂ annunciato il ricorso in Appello. La madre ha denunciato Riccardo Bossi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Condanna per Riccardo Bossi: un anno e quattro mesi al figlio del "Sanatur" per maltrattamenti alla madre

