Condanna definitiva per bancarotta l'ex senatore Nespoli si consegna in carcere

Un altro capitolo si chiude nel caso Nespoli: l'ex senatore e sindaco di Afragola, condannato per bancarotta, si è consegnato in carcere. Dopo anni di attesa, la Cassazione ha confermato la sentenza definitiva di 5 anni e 6 mesi. La vicenda coinvolge non solo la politica, ma anche il rispetto delle regole. Continua a leggere per scoprire come si evolve questa storia intricata e quali sono le prossime mosse dell’ex politico.

La Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione per Vincenzo Nespoli; l'ex sindaco di Afragola si è costituito in carcere a Campobasso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

