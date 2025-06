Concorso docenti PNRR2 dopo l’esclusione di un candidato in Piemonte per B015 cambia il voto minimo di accesso | adesso è sufficiente 70 100

Il concorso docenti PNRR2, recentemente oggetto di modifiche e polemiche, ha visto un’importante novità: in Piemonte, a seguito dell’esclusione di un candidato nella classe B015, il voto minimo di accesso è stato abbassato a 70/100. Questa decisione, comunicata dall’USR Campania con la pubblicazione della rideterminazione, potrebbe influenzare le future selezioni e aprire nuove opportunità per molti insegnanti aspiranti. Scopriamone di più insieme.

Concorso docenti PNRR2 bandito con DDG 30592024: l'USR Campania ha pubblicato la rideterminazione del voto minimo di accesso per la classe di concorso B015. L'articolo Concorso docenti PNRR2, dopo l’esclusione di un candidato in Piemonte per B015 cambia il voto minimo di accesso: adesso è sufficiente 70100 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

