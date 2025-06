Concorso Docenti PNRR 2 Piemonte | escluso un candidato voto minimo B015 si abbassa a 70 100

Se sei tra i candidati interessati al Concorso Docenti PNRR 2 in Piemonte, questa novità è fondamentale: il punteggio minimo per la cdc B015 si abbassa da 100 a 70/100, aprendo nuove opportunità di accesso. L'USR Piemonte ha infatti deciso di rideterminare i requisiti, rendendo più accessibile la partecipazione. Scopri come questa variazione può influire sulla tua candidatura e preparati al meglio per affrontare l'esame!

A seguito di un’esclusione in Piemonte, il Concorso Docenti PNRR 2 (DDG 30592024) ha visto la rideterminazione del punteggio minimo di accesso per la cdc B015. Ora basta 70100. Variazione del punteggio minimo per la B015 L’Ufficio Scolastico Regionale (USR) del Piemonte ha recentemente comunicato una significativa modifica riguardo ai Concorsi Docenti PNRR 2, specificamente . Concorso Docenti PNRR 2 Piemonte: escluso un candidato, voto minimo (B015) si abbassa a 70100 . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

