Concorsi La Città Metropolitana di Firenze cerca sei ingegneri

Se sei un ingegnere desideroso di contribuire alla crescita e alla sicurezza del territorio fiorentino, questa è la tua occasione! La Città Metropolitana di Firenze ha aperto un concorso pubblico per sei posizioni a tempo indeterminato nei settori viabilità e strutture edilizie. Un'opportunità unica per mettere in campo le tue competenze in un contesto strategico e stimolante, partecipando attivamente allo sviluppo di una delle più belle aree d’Italia. Non lasciartela sfuggire!

Firenze, 18 giugno 2025 - La Città Metropolitana di Firenze ha promosso un bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di sei ingegneri con profilo tecnico inquadrati nell’area dei funzionari e delle Elevate Qualificazioni (comparto funzioni locali) per i settori viabilità e strutture edilizie (concorso codice 87). Si tratta di due settori strategici di un ente di area vasta, qual è la Città Metropolitana di Firenze. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione fissata alle 19 del 25 giugno 2025. Il testo integrale dell'avviso è disponibile sul sito della Città Metropolitana di Firenze nell'area "Selezioni in corso" e sul sito della Funzione pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concorsi. La Città Metropolitana di Firenze cerca sei ingegneri

In questa notizia si parla di: firenze - città - metropolitana - ingegneri

