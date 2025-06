Concluso il maxi-intervento Pnrr della Bonifica Parmense | Canale Ottomulini già in funzione

Con il completamento del maxi intervento PNRR sulla bonifica parmense, il Canale Ottomulini JG224 è ora in funzione, segnando un passo decisivo per la sicurezza e lo sviluppo dell’area. Lunghezza di 9 km, questa infrastruttura rappresenta uno dei pilastri della rete idrica di bonifica, pronta a irrigare 5000 ettari di terreni nel comprensorio di Sissa Trecasali. Un esempio perfetto di innovazione tecnica al servizio dell’agricoltura moderna.

