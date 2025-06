Conclusi gli Eco Days a Bagno di Romagna | Abbiamo acceso un faro sull’Appennino

Dopo gli Eco Days a Bagno di Romagna, si accende una luce sull’Appennino, rivelando un patrimonio di idee e collaborazione. A pochi giorni dalla conclusione dell’edizione 2025, il Comune riflette su un evento che è stato molto più di una semplice manifestazione: un laboratorio diffuso, un’occasione di confronto, il germoglio di una nuova visione per il territorio. Un’esperienza che ha lasciato il segno e aprirà nuove prospettive per il futuro.

A qualche giorno dalla conclusione degli EcoDays 2025, il Comune di Bagno di Romagna pone una riflessione su quanto accaduto tra il 13 e il 15 giugno. "È stato qualcosa di più di una manifestazione: è stato un laboratorio diffuso, una piattaforma di confronto, un vero e proprio seme per una nuova.

