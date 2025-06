Concessione dell' A22 sotto i riflettori UE il Pd | Evitare che vada in mano a privati

L'assegnazione della concessione dell'A22 è al centro del dibattito politico e comunitario, con il Pd che si mobilita per evitare che l'infrastruttura finisca nelle mani di privati. La questione assume una rilevanza cruciale, soprattutto in vista di un possibile parere negativo della Commissione Europea sul progetto di partenariato pubblico-privato da 9,2 miliardi. Un’interrogazione urgente chiarirà le intenzioni del Governo, poiché la tutela degli interessi pubblici resta la priorità assoluta.

Conoscere le intenzioni del Governo rispetto alla procedura di assegnazione della concessione autostradale A22, qualora la Commissione Europea esprimesse parere negativo sul progetto di partenariato pubblico privato da 9,2 miliardi. Questo l'argomento alla base dell'interrogazione urgente.

