Concerto di fine anno in memoria di Christian Gravante

Unitevi a noi per celebrare il talento e la passione degli studenti durante il concerto di fine anno in memoria di Christian Gravante. Domani, 19 giugno alle 18:30 nel cortile “G. Pascoli” dell’I.C. di Macerata Campania, l’indirizzo musicale della scuola si mostra protagonista, ricordando il suo contributo e ispirando nuove speranze. Un momento speciale che unisce musica, ricordo e futuro, per rendere omaggio a chi ha lasciato un segno indelebile.

Presso la scuola secondaria di I grado dell’I.C. di Macerata Campania, si terrà domani 19 giugno a partire dalle 18,30 nel cortile del plesso “G. Pascoli” il concerto di fine anno. Nel corso degli ultimi anni, l’indirizzo musicale della scuola si è imposto all’attenzione nazionale per i tanti. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Concerto di fine anno in memoria di Christian Gravante

