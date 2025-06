CONCERTO DEL RISVEGLIO sabato 5 luglio alle 7 del mattino in Castello a Udine con REMO ANZOVINO

Sabato 5 luglio 2025, alle 7:00 del mattino, il Castello di Udine si trasformerà in un palcoscenico di emozioni per il tradizionale Concerto del Risveglio, inserito nella magica cornice della Notte Bianca udinese. Quest’anno, in occasione del decimo anniversario, il protagonista sarà Remo Anzovino, il musicista che ha reso indimenticabile la prima edizione. Un appuntamento imperdibile che unisce musica e magia, celebrando l’estate e la rinascita sonora del territorio.

Sabato 5 luglio 2025, alle ore 7:00, il Castello di Udine ospiterà un’edizione speciale del Concerto del Risveglio, inserito nel programma della Notte Bianca del Comune di Udine, appuntamento diventato un simbolo dell’estate udinese che quest’anno celebra il decimo anniversario con l’artista che ne fu protagonista nella prima storica edizione in Piazza Matteotti. Sarà infatti Remo Anzovino a esibirsi con il suo concerto piano solo che unisce idealmente passato e presente e festeggia questo traguardo. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria, attiva dalle ore 12:00 di giovedì 19 giugno sul sito vignapr. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - CONCERTO DEL RISVEGLIO sabato 5 luglio alle 7 del mattino in Castello a Udine con REMO ANZOVINO

In questa notizia si parla di: udine - concerto - risveglio - sabato

Vasco Rossi in concerto a Udine il 28 e 29 giugno 2026 - Vasco Rossi, leggenda vivente del rock italiano, torna a conquistare i palchi con il suo inconfondibile spirito.

[NUOVO ANNUNCIO] Remo Anzovino celebra la 10° edizione del CONCERTO DEL RISVEGLIO! Udine, Castello ? 05.07.2025 ? Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su Vignapr.it a partire dalle ore 12:00 di giovedì 19 giugno CONCERT Vai su Facebook

Il Concerto del Risveglio compie 10 anni e torna alle origini; CONCERTO DEL RISVEGLIO sabato 5 luglio alle 7 del mattino in Castello a Udine con REMO ANZOVINO; Al Castello di Udine Concerto del Risveglio con Roy Paci.

CONCERTO DEL RISVEGLIO sabato 5 luglio alle 7 del mattino in Castello a Udine con REMO ANZOVINO - Sabato 5 luglio 2025, alle ore 7:00, il Castello di Udine ospiterà un’edizione speciale del Concerto del Risveglio, inserito nel programma della Notte Bianca del Comune di Udine, appuntamento diventat ... udine20.it scrive

Il "Concerto del Risveglio" compie 10 anni e torna alle origini - Un'emozione unica all'alba nel cuore della città con il "Concerto del Risveglio" che celebra la sua 10° edizione. Come scrive udinetoday.it