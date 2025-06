Conceicao sarà titolare? Il piano di Tudor per Al Ain Juve | sempre più alte le chances di vederlo in quella zolla di campo

Con 24 ore all’atteso debutto della Juve contro l’Al-Ain nel Mondiale per Club FIFA, cresce l’attenzione sulle scelte di Tudor. Il tecnico italiano sta preparando un piano tattico che potrebbe vedere Conceicao titolare, rafforzando le chance di vederlo in campo nella notte di giovedì. La strategia dell’allenatore punta a mettere in difficoltà gli avversari e a sfruttare al massimo le potenzialità della rosa. Ma quali saranno le mosse definitive?

Conceicao sarà titolare? Il piano di Tudor per Al Ain Juve: a cosa pensa il tecnico in vista della sfida in programma nella notte di giovedì, 19 giugno. Manca sempre meno all’ esordio della Juve contro l’Al-Ain nel nuovo Mondiale per Club FIFA. In vista della sfida in programma questa notte alle ore 03:00, Igor Tudor ha in mente di varare delle modifiche che riguardano soprattutto la trequarti campo. Dopo aver chiuso alla grande il campionato nella gare contro l’Udinese e il Venezia, Francisco Conceicao è pronto a farsi carico della trequarti bianconera anche per domani: Tudor dovrebbe schierarlo dal primo minuto in coppia con Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com