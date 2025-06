Conceicao Juventus decisione già presa? Novità sulla possibile permanenza dell’esterno portoghese Svelata la posizione della nuova dirigenza

La Juventus si prepara a blindare Francisco Conceicao, l’esterno portoghese che ha già conquistato i tifosi bianconeri. Dopo il prolungamento del prestito, la nuova dirigenza sta spingendo per il riscatto definitivo, segnando un chiaro segnale di fiducia nel suo talento. La decisione è ormai presa: il futuro di Conceicao in bianconero si sta consolidando, promettendo emozionanti sviluppi in vista della prossima stagione.

Conceicao Juventus, decisione già presa? Novità sull’esterno ancora di proprietà del Porto. Cosa filtra sul suo futuro in bianconero. Come riportato da La Stampa, il calciomercato Juve è sempre più orientato sulla conferma di Francisco Conceicao. Dopo il prolungamento del prestito per il Mondiale per Club, la nuova dirigenza è già al lavoro con il Porto sul riscatto a titolo definitivo. La decisione sarebbe ormai presa: i bianconeri vogliono tenere l’esterno portoghese. Manca ora l’accordo con il Porto, che chiede circa 30 milioni di euro. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juventus, decisione già presa? Novità sulla possibile permanenza dell’esterno portoghese. Svelata la posizione della nuova dirigenza

Conceicao, Veiga e Kolo Muani: contro l’Udinese l’ultima con la Juventus allo Stadium | CM.IT - Domenica sera, lo Stadium ospiterà l'ultima partita casalinga della stagione contro l'Udinese, un match che potrebbe segnare la fine dell'avventura bianconera per alcuni calciatori.

RIGORE CORRETTO Con il nostro esperto Maurizio Russo analizziamo l'episodio di #VeneziaJuve: nessun dubbio sul calcio di rigore concesso ai bianconeri per il fallo di #NicolussiCaviglia su #Conceicao. È stata presa la decisione giusta? Vai su X

