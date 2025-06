Con le condanne agli ultras è stato infletto un colpo alla mafia criminale di estrema destra che commissionava omicidi

Le recenti condanne agli ultras rappresentano un colpo decisivo alla mafia di estrema destra che orchestrava omicidi e traffici illeciti. Le indagini degli ultimi mesi hanno svelato un sistema criminale radicato tra le tifoserie organizzate di Inter e Milan, con le curve Nord e Sud trasformate in vere e proprie milizie private. Questo passo avanti è fondamentale per smantellare un tessuto di illegalità che minaccia la sicurezza e l'integrità dello sport.

Negli ultimi mesi, le indagini delle autorità italiane sugli ultras hanno portato alla luce un sistema criminale profondamente radicato all'interno delle tifoserie organizzate di Inter e Milan. Due curve storiche, la Nord e la Sud dello stadio San Siro, sono state trasformate in vere e proprie "milizie private" con struttura gerarchica, controllo territoriale e legami con la criminalità organizzata. Leggi anche: Gli ex capi ultras di Milan e Inter Luca Lucci e Andrea Beretta sono stati condannati a 10 anni Le recenti sentenze del tribunale di Milano, emesse nell'ambito dell'operazione "Doppia Curva", hanno certificato l'esistenza di due associazioni a delinquere dedite a estorsioni, traffici illeciti e perfino omicidi, infliggendo pene durissime a numerosi esponenti ultras.

Colpo di stato alla mafia criminale degli ultras con “milizie private” che hanno commissionato omicidi: 90 anni di prigione - Una svolta epocale scuote il mondo dello sport e della criminalità organizzata: un colpo di stato alla mafia degli ultras, con milizie private coinvolte in omicidi e violenze.

