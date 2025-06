Con l’auto contro il bar per vendetta arrestato

Una vendetta sfrenata si è scatenata lunedì sera nel cuore di Gravellona, lasciando una scena di sangue e disperazione. Ouafi Craiet, 41 anni, ha travolto con l’auto l’ex barista F.C., provocandole gravissimi traumi che hanno portato all’amputazione di una gamba. Ora l’uomo dovrà rispondere di tentato omicidio, mentre la comunità si interroga su cosa possa aver scatenato tanta furia. La vicenda scuote il paese, lasciando un’ombra di dolore e mistero.

Dovrà rispondere di tentato omicidio, Ouafi Craiet, 41 anni, tunisino residente a Vigevano, che lunedì sera ha investito con l’auto che guidava F.C., 50 anni, ex-barista di Gravellona. La donna, trasferita con l’ elisoccorso di Como al Niguarda di Milano, ha subìto l’amputazione di una gamba. Le sue condizioni restano gravissime. Tutto è avvenuto nello spazio di qualche minuto al bar “Antica Caffetteria“ di corso Insurrezione, in pieno centro. Poco prima Craiet, probabilmente già in stato di alterazione, dopo il fatto è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti relativi al tasso di alcolemia e alla presenza di sostanze stupefacenti, aveva avuto un diverbio con la titolare del locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Con l’auto contro il bar per vendetta, arrestato

