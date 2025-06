Con l' apertura del Cau all' ospedale Morgagni-Pierantoni chiude l' ambulatorio della Guardia medica

Con l’apertura del nuovo Centro di Assistenza Urgenza (CAU) presso l’ospedale Morgagni-Pierantoni, Forlì si prepara a un salto di qualità nell’assistenza sanitaria di emergenza. A partire da sabato, l’ambulatorio della Guardia Medica cesserà le sue attività, dando spazio a un servizio più moderno e tempestivo. Questa riforma rappresenta un passo importante verso un sistema sanitario più efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini.

A partire da sabato cesserà l’attività ambulatoriale della Continuità assistenziale (ex Guardia Medica) di Forlì all'ospedale Morgagni-Pierantoni. La cessazione coincide con l'apertura del nuovo Centro di assistenza urgenza (Cau), operativo da lunedì scorso al padiglione Allende del nosocomio di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Con l'apertura del Cau all'ospedale Morgagni-Pierantoni chiude l'ambulatorio della Guardia medica

