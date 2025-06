Con la One UI 8 si rivede un’apprezzata funzione per le notifiche ma con un bel ma…

Con la One UI 8, sembra che torni l’amatissima funzione di visualizzazione minimale delle notifiche, un vero colpo di scena per gli appassionati. Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica: le novità portano anche alcune sorprese e cambiamenti inattesi. Scopriamo insieme cosa è davvero cambiato e come questa nuova versione può migliorare o complicare la tua esperienza quotidiana con il device.

La One UI 8 sembra far tornare l'apprezzata visualizzazione minimale delle notifiche, ma non è esattamente così: ecco cosa è cambiato. L'articolo Con la One UI 8 si rivede un’apprezzata funzione per le notifiche, ma con un bel ma. proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Con la One UI 8 si rivede un’apprezzata funzione per le notifiche, ma con un bel ma…

In questa notizia si parla di: apprezzata - notifiche - rivede - funzione

Con la One UI 8 si rivede un’apprezzata funzione per le notifiche, ma con un bel ma….

WhatsApp introduce il badge notifiche automatico: addio confusione - In particolare, viene apprezzata la capacità della nuova funzione di ridurre l’ansia da notifica, un fenomeno sempre più comune nell’era digitale. Da msn.com

WhatsApp, una nuova funzione per avere meno notifiche - WhatsApp sta sperimentando una nuova funzione che potrebbe ridurre il numero delle notifiche per gli utenti. unionesarda.it scrive