Con la moto si scontra con un furgone e cade violentemente sull'asfalto | 57enne muore mentre va al lavoro

Un tragico incidente si è verificato questa mattina a San Matteo della Decima, quando un uomo di 57 anni, in sella alla sua moto, si è scontrato violentemente con un furgone, precipitando sull’asfalto. La vittima, Massimiliano Branda, stava appena iniziando il suo giorno di lavoro, ma il destino ha scritto una fine improvvisa e drammatica. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa tragedia che ha sconvolto la comunità.

Il 57enne Massimiliano Branda è morto in un incidente con un piccolo furgone a San Matteo della Decima, in provincia di Bologna: è deceduto sul colpo dopo un volo di diversi metri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

