Con ben 162 spettacoli torna la rassegna Teatro nei Cortili a Verona | Un pilastro della vita culturale della città

Con ben 162 spettacoli, la rassegna Teatro nei Cortili torna a Verona, rafforzando il suo ruolo di pilastro della vita culturale cittadina. Le compagnie amatoriali sono pronte a coinvolgere il pubblico con un ricco calendario estivo, dal 21 giugno al 2 settembre, offrendo un’ampia varietà di opere teatrali che trasformeranno gli affascinanti cortili veronesi in palcoscenici vivi di creatività e passione. Un’estate da non perdere per gli amanti del teatro e della cultura.

Le compagnie amatoriali di Verona sono pronte a tornare in scena per regalare un’estate di spettacoli e divertimento con l’edizione 2025 di “Teatro nei Cortili”. Dal 21 giugno al 2 settembre le serate cittadine saranno animate da una ventina di titoli, quasi tutti di prosa, realizzati da 19. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Con ben 162 spettacoli torna la rassegna Teatro nei Cortili a Verona: «Un pilastro della vita culturale della città »

In questa notizia si parla di: spettacoli - teatro - cortili - verona

Lorenzo Marangoni, trittico di spettacoli al Teatro Torlonia - Il Teatro Torlonia si trasforma in un palcoscenico di emozioni e creativitĂ dal 22 al 24 maggio, con il trittico di spettacoli di Lorenzo Marangoni.

Il "Teatro nei Cortili" torna a Verona dal 21 giugno e si continua fino al 2 settembre in tre luoghi della cittĂ : il chiostro di Sant'Eufemia, il chiostro di Santa Maria in Organo e il Cortile Montanari. #veronanetwork Vai su Facebook

Torna “Teatro nei Cortili” – https://is.gd/k8NkZX – Vai su X

Con ben 162 spettacoli torna la rassegna Teatro nei Cortili a Verona: «Un pilastro della vita culturale della città »; Torna a Verona il “Teatro nei Cortili” per l’edizione 2025; Arte protagonista a Verona con l’edizione 2025 di Teatro nei Cortili.

A Verona torna il "Teatro nei Cortili": tutti gli spettacoli in programma - La storica rassegna "Teatro nei Cortili", organizzata dal Comune, anche quest'anno torna ad animare i mesi più caldi. Secondo veronasera.it

Verona, torna il teatro nei quartieri con due spettacoli gratuiti - Gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito, con prenotazione necessaria sul sito internet dedicato al ‘teatro nei quartieri’. ilrestodelcarlino.it scrive