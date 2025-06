Comunità Montana Fortore | avviate le procedure per calamità naturale e servizio antincendio

La Comunità Montana del Fortore avvia con entusiasmo nuove iniziative per tutelare il territorio e garantire la sicurezza dei cittadini. Questa mattina, la Giunta si è riunita per approvare importanti procedure di riconoscimento naturale e servizio antincendio, segnando un passo decisivo verso una gestione più efficace delle emergenze e della tutela ambientale. Con un team di leader impegnati, il futuro del Fortore si prospetta più sicuro e sostenibile.

Si è riunita questa mattina la Giunta della Comunità Montana del Fortore che ha deliberato su argomenti di primaria importanza tra quelli posti all'ordine del giorno. Alla presenza del presidente Zaccaria Spina, del vice Giuseppe Addabbo e dell'assessore Gianfranco Mottola, è stato innanzitutto dato mandato al Rup del Settore Agricoltura e Foreste, Pietro Giallonardo di avviare la procedura per il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i danni in agricoltura a causa degli eventi calamitosi, nubifragi e grandinate c he si sono abbattuti su molti paesi del Fortore nella giornata di ieri.