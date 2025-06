comuni sostenibili la bandiera sventola su ponte

Ponte in Valtellina si distingue come esempio virtuoso di sostenibilità e progresso, sventolando la propria bandiera con orgoglio su un ponte che simbolizza equilibrio e impegno. Con una Giunta equilibrata, il 51% di illuminazione a Led, aree verdi più ampie e mezzi a impatto zero, la comunità si proietta verso un futuro più green e sicuro. Tutti motivi di fierezza, anche nei tempi di pagamento delle fatture, che testimoniano una gestione responsabile e trasparente.

Equilibrio di genere nella composizione della Giunta municipale, raggiungimento del 51% nella conversione a Led dell'illuminazione pubblica e, ancora, disponibilità di verde urbano per abitante, conversione a mezzi a impatto zero del parco auto comunale, incremento dell'organico di Polizia municipale e delle telecamere di videosorveglianza. Tutti motivi di orgoglio per Ponte in Valtellina, che può pure vantare tempi di pagamento delle fatture con oltre 15 giorni in anticipo medio rispetto alla scadenza, l'avvio della procedura per la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile, l'approvazione nel 2023 del Piano di Protezione civile e l'adozione della tariffazione puntuale per la Tari.