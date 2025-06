Como senzatetto accoltellato al collo da due sconosciuti in viale Varese

Un gesto violento scuote il cuore di Como: un senzatetto di 31 anni è stato aggredito e accoltellato al collo da due sconosciuti, mentre dormiva in viale Varese. L'episodio, avvenuto nel pomeriggio, solleva ancora una volta il velo su un problema drammatico e spesso nascosto della nostra città. La polizia è al lavoro per identificare i responsabili e fare luce su questo aggressivo atto di violenza.

Como, 18 giugno 2025 – Un senzatetto di 31 anni, è stato accoltellato questo pomeriggio in viale Varese, in una zona centrale della città. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia, verso le 16 due soggetti, che al momento non sono stati rintracciati né identificati, si sono avvicinati all’uomo, che stava dormendo davanti alla chiesa, lo hanno colpito almeno due volte con un coltello, all’altezza del collo e in testa, e poi sono fuggiti. Il trentunenne è stato ferito superficialmente, e la lama non ha raggiunto vasi sanguigni o punti vitali. Inoltre l’uomo, anche se sorpreso nel sonno, è riuscito a reagire e a difendersi, evitando conseguenze peggiori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, senzatetto accoltellato al collo da due sconosciuti in viale Varese

