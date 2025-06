Como boom di annunci per case vacanza in vendita | monolocali e bilocali non rendono più come prima

Negli ultimi mesi, il mercato immobiliare a Como e sul lago si è saturato di annunci di monolocali e bilocali pronti all’uso, spesso già arredati e destinati agli affitti brevi. Tuttavia, nonostante l’afflusso di nuovi immobili, i ritorni attesi sembrano aver perso appeal, lasciando molti investitori delusi. È il momento di ripensare le strategie di investimento e trovare soluzioni che garantiscano redditività duratura e valore nel tempo.

Negli ultimi mesi i portali immobiliari sono stati invasi da nuovi annunci di vendita a Como e sul lago: si tratta quasi sempre di monolocali e bilocali, spesso già arredati e pronti all'uso. Case pensate per essere messe subito a reddito nel circuito degli affitti brevi, già utilizzate come case.

