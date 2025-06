Como boom di annunci per case vacanza in vendita | monolocali e bilocali non rendono più come prima

Negli ultimi mesi, il mercato immobiliare a Como e sul lago ha visto un'impennata di annunci di monolocali e bilocali pronti all’uso, spesso arredati e ideali per affitti brevi. Tuttavia, i risultati attuali non rispecchiano più le aspettative di rendimento di un tempo. La domanda si evolve: scopri come distinguerti e sfruttare al meglio questa nuova realtà immobiliare, trasformando ogni investimento in un successo duraturo.

Negli ultimi mesi i portali immobiliari sono stati invasi da nuovi annunci di vendita a Como e sul lago: si tratta quasi sempre di monolocali e bilocali, spesso già arredati e pronti all’uso. Case pensate per essere messe subito a reddito nel circuito degli affitti brevi, già utilizzate come case. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como, boom di annunci per case vacanza in vendita: monolocali e bilocali non rendono più come prima

