Como 18 chili di cocaina sotto il sedile | sull’auto fermata in dogana due turisti armati

Due turisti portoghesi, armati e con un carico di 18 chili di cocaina nascosto in un doppiofondo sotto il sedile dell’auto, sono stati fermati alla dogana di Brogeda dai militari della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso. Un'operazione che ha svelato un traffico internazionale di droga e armi, dimostrando ancora una volta l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrasto al crimine organizzato. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda.

Como – Un carico da 18 chili di cocaina, nascosto in un doppiofondo sotto il sedil e lato passeggero di un’auto che ieri mattina entrava in Italia. A bordo due portoghesi che, oltre alla droga, nascondevano quattro pistole e 50 munizioni. Sono stati fermati al valico autostradale di Brogeda dai militari della Guardia di finanza di Ponte Chiasso che, insospettiti dall’atteggiamento dei due uomini e da una serie di dettagli, hanno fatto accostare l’auto e iniziato il controllo. Cani e cacciavitisti hanno fatto il resto arrivando a smontare, in particolare, gli spazi sotto il sedile del lato passeggero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, 18 chili di cocaina sotto il sedile: sull’auto fermata in dogana due “turisti” armati

In questa notizia si parla di: auto - como - chili - cocaina

Como, raffica di multe a Ponte Chiasso: 30 auto sanzionate sui posti destinati ai finanzieri - Oggi, lunedì 12 maggio 2025, Ponte Chiasso a Como ha assistito a un’operazione di controllo straordinaria, con trenta autovetture penalizzate per parcheggio irregolare.

Chili di cocaina nascosta sotto i sedili dell’auto: come è stata scoperta la droga dai finanzieri Vai su X

Sequestrati 25 chili di sostanza stupefacente. Sul mercato avrebbe fruttato oltre 2 milioni e mezzo di euro Vai su Facebook

Como, 18 chili di cocaina sotto il sedile: sull’auto fermata in dogana due “turisti” armati; Chili di cocaina nascosta sotto i sedili dell’auto: come è stata scoperta la droga dai finanzieri; Arrestato il giovane che viaggiava con due chili di droga in auto.

Como, 18 chili di cocaina sotto il sedile: sull’auto fermata in dogana due “turisti” armati - Cittadini portoghesi bloccati dalla Guardia di finanza di Ponte Chiasso al valico di Brogeda. Segnala ilgiorno.it

Como, due chili di cocaina sotto il sedile della macchina: era nascosta in un pacco Amazon - Auto e droga sono stati sequestrati, i due arrestati e trasferiti in carcere a Como con l'accusa di ... Come scrive ilgiorno.it