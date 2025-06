Commissione al veleno Santa Croce si ribella | Non trasferite i bus Ma il Comune tira dritto

La decisione di trasferire la fermata dei bus turistici da Lungarno Pecori Giraldi a Piazza Vittorio Veneto divide i cittadini di Santa Croce: da un lato il Comune, con il suo obiettivo di avviare i cantieri della linea tramviaria, dall’altro, una comunità che si oppone con forza, chiedendo di ascoltare le proprie esigenze e tutelare il cuore pulsante del quartiere. La battaglia è aperta: chi avrà la meglio?

La linea del Comune è chiara: dal 1° luglio (e senza alcuna proroga) la fermata dei bus turistici sarà trasferita da lungarno Pecori Giraldi a piazza Vittorio Veneto per permettere l’avvio anticipato dei cantieri della linea tramviaria verso Bagno a Ripoli. Una decisione che non cambia, nonostante la protesta accesa di centinaia di commercianti, ambulanti e bancarellai del quartiere di Santa Croce che, ieri mattina, si sono rpesentati al la riunione della Commissione 2 di Palazzo Vecchio (Sviluppo economico), per denunciare di non essere stati coinvolti e di aver appreso della novità solo a decisione presa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Commissione al veleno. Santa Croce si ribella: "Non trasferite i bus". Ma il Comune tira dritto

