In un mondo frenetico, il Vangelo di oggi ci invita a riscoprire la bellezza della preghiera autentica e intima. Entrare in quella stanza segreta, lontano da distrazioni e apparenze, ci permette di dialogare con il Padre nel silenzio del cuore. È in questa autenticità che troviamo forza, conforto e ricompensa spirituale. Meditiamo insieme su come la preghiera sincera possa trasformare la nostra quotidianità e rafforzare la nostra fede.

Meditiamo il Vangelo del 18 giugno 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal vangelo di oggi:«Quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà .». Mercoledì della XI settimana del. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 18 giugno 2025: Mt 6,1-6.16-18

