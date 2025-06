Come si è vestita Chiara Nasti al white party per i 30 anni di Mattia Zaccagni

Chiara Nasti conquista il White Party di Mattia Zaccagni con un look audace e raffinato: un nude look effetto vedo-non vedo, dal valore di oltre 8.000 euro. La fashion influencer ha saputo giocare con eleganza e sensualità , lasciando tutti senza parole. Scopriamo i dettagli di questa scelta di stile che ha fatto parlare di sé. Continua a leggere.

Nude look effetto vedo-non vedo per Chiara Nasti alla festa di compleanno del marito Mattia Zaccagni. L'outfit costa oltre 8000 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

