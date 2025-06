Come scoprire i disturbi dell’attenzione in età adulta | i segnali sospetti e a chi rivolgersi

Sempre più adulti si trovano a fronteggiare segnali sospetti di disturbi dell’attenzione, come disorganizzazione, difficoltà di concentrazione e procrastinazione. Riconoscere questi campanelli d’allarme è il primo passo per una diagnosi corretta e un percorso di gestione efficace. Ma come scoprire se si soffre di ADHD, DSA o altre forme dello spettro autistico? La risposta è affidarsi a specialisti qualificati nel campo dei disturbi del neurosviluppo. Continua a leggere per scoprire come fare.

