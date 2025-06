Come può giocare il Parma con Cuesta

Per raccontare Carlos Cuesta bisogna partire da un dato. Anzi, due. Il nuovo allenatore del Parma sarà il più giovane della Serie A 202526,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Parma, scelto il nuovo allenatore: è Carlos Cuesta, ex assistente di Arteta - Parma sorprende tutti e annuncia Carlos Cuesta come nuovo allenatore, ex assistente di Arteta, portando un tocco di freschezza e innovazione.

Come può giocare il Parma con Cuesta.

Come può giocare il Parma con Cuesta - Il nuovo allenatore del Parma sarà il più giovane della Serie A 2025/26, superato il primato. Come scrive calciomercato.com

Un baby mister a Parma: firma Cuesta, il vice di Arteta. Ha 29 anni, sarà il più giovane in A - Trent’anni il 29 luglio, spagnolo di Palma di Maiorca, sei lingue parlate, è l’allenatore scelto per sostituire Cristian Chivu sulla panchina degli emilian ... Riporta gazzetta.it