Come potrebbe cambiare la legge sul terzo mandato e perché Lega e FI stanno ancora litigando

La lotta politica per il terzo mandato dei governatori di Regione si infittisce, con Lega e Forza Italia ai ferri corti. La Lega naviga tra proposte e tempi stretti, cercando di far approvare un emendamento prima delle imminenti elezioni autunnali. Ma il fronte di FI resta deciso a opporsi, lasciando ancora molte incognite su come questa controversia potrà evolversi. La partita è aperta: il futuro della legge dipende da questa complessa battaglia politica.

Nel centrodestra si continua a discutere de terzo mandato per i governatori di Regione. La Lega sta lavorando a una proposta, forse un emendamento a un provvedimento attualmente in commissione Affari costituzionali, ma con diverse Regioni al voto in autunno, i tempi sono stretti. E la discussione con FI, finora saldamente contraria, resta in alto mare.

Stop al terzo mandato per De Luca: ecco le motivazioni della Consulta - Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, incluso Vincenzo De Luca, è diventato immediatamente operativo.

