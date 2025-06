Come liberare spazio su disco in Windows | soluzioni aggiornate

Se il vostro disco fisso è ormai saturo e le prestazioni del PC ne risentono, non disperate: esistono soluzioni efficaci e aggiornate per liberare spazio su Windows. Dalle operazioni più semplici alle tecniche avanzate, vi guideremo passo dopo passo per ottimizzare il vostro sistema e tornare a lavorare senza intoppi, garantendo spazio sufficiente per i vostri file e programmi preferiti. Ecco come liberare spazio nel modo più rapido e sicuro!

Il nostro disco fisso è pieno fino all'inverosimile? Non riusciamo più salvare altri file? Una volta arrivati in questa situazione l'unica cosa saggia da fare è liberare spazio dal disco fisso o dal disco di sistema in uso sul PC, così da poter installare nuovi programmi e poter conservare i file e le cartelle con i file personali (video, immagini e musica). In questa guida abbiamo raccolto tutti i metodi per liberare spazio su Disco del PC Windows sia nel caso disponessimo di un disco fisso meccanico sia nel caso in cui possedessimo un moderno SSD o di un drive di tipo M.2, che necessitano comunque di essere svuotati quando pieni. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

