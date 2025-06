Come Israele e Netanyahu vogliono ridisegnare il Medio Oriente

Israele e Netanyahu stanno tracciando una nuova rotta nel Medio Oriente, promettendo di plasmare un'area mai vista prima. Con toni enfatici, il premier israeliano ha delineato un futuro caratterizzato da obiettivi ambiziosi: fermare l'Iran nucleare e, forse, rovesciare la Repubblica Islamica. Ma quali sono le implicazioni di questa strategia audace? Scopriamolo insieme, mentre il panorama geopolitico si prepara a cambiare radicalmente.

“Vedremo un Medio Oriente diverso, una realtĂ che non abbiamo mai visto finora “: parlando agli israeliani, Benjamin Netanyahu ha utilizzato toni enfatici per presentare il fine esplicito del conflitto secondo Tel Aviv e il suo governo. Non solo si parla di fermare il presunto avvicinamento dell’Iran alla costruzione di un ordigno nucleare e non ci si ferma nemmeno di fronte all’ipotesi di rovesciare la Repubblica Islamica e il regime degli Ayatollah, ma si arriva fino al non plus ultra della totale ridefinizione del Medio Oriente. In senso, chiaramente, orientato a una maggiore sicurezza di Israele. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Come Israele e Netanyahu vogliono ridisegnare il Medio Oriente

